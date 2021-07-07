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Общество7 июля 2021 11:11

Прокуратура выявила нарушения при проведении ЕГЭ в Мурманской области

В некоторых школах не соблюдались антиковидные и противопожарные меры безопасности
Источник:kp.ru
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Для устранения выявленных нарушений при проведении ЕГЭ прокуратура приняла соответствующие меры реагирования, рассмотрение которых находится на контроле.

Для устранения выявленных нарушений при проведении ЕГЭ прокуратура приняла соответствующие меры реагирования, рассмотрение которых находится на контроле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области выявила ряд нарушений законодательства при проведении ЕГЭ.

Так, на официальных сайтах нескольких школ Мурманска, Печенгского района и Североморска не было сведений о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций.

А в образовательной организации Мончегорска два специалиста службы технической поддержки пренебрегли антиковидными мерами - не использовали маски. В Кировске прокуратура также нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проведении ЕГЭ.

- Школа Ловозерского района нарушала пожарную безопасность. Также прокуратура Североморска направила в суд два исковых заявления с требованием признания информации, размещенной в Интернете о продаже ответов на задания ЕГЭ, незаконной, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений при проведении ЕГЭ прокуратура приняла соответствующие меры реагирования, рассмотрение которых находится на контроле.

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