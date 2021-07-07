Прокуратура выявила нарушения при проведении ЕГЭ в Мурманской области

Для устранения выявленных нарушений при проведении ЕГЭ прокуратура приняла соответствующие меры реагирования, рассмотрение которых находится на контроле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Мурманской области выявила ряд нарушений законодательства при проведении ЕГЭ.
Так, на официальных сайтах нескольких школ Мурманска, Печенгского района и Североморска не было сведений о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций.
А в образовательной организации Мончегорска два специалиста службы технической поддержки пренебрегли антиковидными мерами - не использовали маски. В Кировске прокуратура также нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проведении ЕГЭ.
- Школа Ловозерского района нарушала пожарную безопасность. Также прокуратура Североморска направила в суд два исковых заявления с требованием признания информации, размещенной в Интернете о продаже ответов на задания ЕГЭ, незаконной, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Для устранения выявленных нарушений при проведении ЕГЭ прокуратура приняла соответствующие меры реагирования, рассмотрение которых находится на контроле.
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