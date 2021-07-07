Какие редкие вакансии были в Мурманске в июне 2021 года

Из необычных запросов работодателей аналитики портала HH.ru отметили аудитора полочного пространства с заработком от 1 140 до 1 596 рублей на руки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рынок труда в Мурманске постепенно перестраивается. В июне было отмечено повышение спроса на работников производственной сферы. Прирост вакансий в этой области составил 56% по сравнению с предыдущим месяцем. Подросло и количество вакансий в строительной сфере на 51%, следом по скачку запросов идут вакансии для транспортников +43%.

Из необычных запросов работодателей аналитики портала HH.ru отметили аудитора полочного пространства с заработком от 1 140 до 1 596 рублей на руки. В его обязанности входит составлять фотоотчеты по организации товаров на полках. В сфере общепита требуется повар в сэндвичный цех, который не только будет готовить, но и делать заготовки для сэндвичной продукции и бортового питания, а также фасовать горячие обеды.

В художественную мастерскую нужен художник-гравер с достаточно высокой зарплатой - от 60 000 рублей на руки. Из обязательных требований к кандидату - знание Photoshop, остальному научат. Еще требуется агент по работе с экипажами, специалисты по организации экзамена, управляющий ХАБом. Последнему предлагают зарплату от 70 000 рублей на руки.

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