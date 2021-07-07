«Она гигантская!»: Подлодка Северного флота «Орел» удивила жителей Дании

К-266 «Орел» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многие жители Мурманской области привыкли к виду военных кораблей и подлодок, особенно если речь о северянах из ЗАТО и военных гарнизонов. А вот для других это зрелище, запоминающееся на всю жизнь. Так, жители Дании точно запомнят проход подлодки «Орел» через их территориальные воды.

- Она была просто гигантская! Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось, - цитирует жителя королевства Мадс Кристенсен местный телеканал TV2.

Причем датчанин уже видел субмарины, но размерами «Орла» был впечатлен. Местные военные сообщили, что подлодка Северного флота не нарушила какие-либо правила или законы.

К-266 «Орел» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России.

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