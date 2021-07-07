Мурманская область вошла в топ-10 регионов по доходам населения

По словам экспертов, из-за пандемии коронавируса финансов стало меньше на 3,5% у всех россиян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«РИА Новости» составили рейтинг российских регионов, подсчитав доходы населения. Так, наибольшие среднестатистические доходы оказались у жителей Ямало- Ненецкого автономного округа. Люди там зарабатывают в три раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На втором месте - Ненецкий автономный округ. Тройку хорошо живущих замыкает Москва.

Мурманская область тоже оказалась в топе этого рейтинга, разместившись на 10 строчке.

- Отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,94. Доля населения за чертой бедности в 2020 году (когда доходы ниже одного МРОТ) – 10,2%. Доля населения за чертой крайней бедности (когда доходы меньше 0,5 МРОТ) – 0.8% , - говорится в исследовании.

Хуже всего дела с доходами обстоят в Республике Тыве, которая занимает 85 место. Люди там живут в три раза беднее,чем в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам экспертов, из-за пандемии коронавируса финансов стало меньше на 3,5% у всех россиян.

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