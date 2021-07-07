Жители Раякоски переживают за бегающую в проволоке лису

Рыжая плутовка вызывает у северян большое сочувствие: на ее тело намотана проволока. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У жителей Раякоски передача «В мире животных» перешла с экранов телевизоров в реальную жизнь. Напомним: недавно у них гулял медведь, подружившийся с собаками. Также к людям часто выходит лиса.

Рыжая плутовка вызывает у северян большое сочувствие: на ее тело намотана проволока. Жалея ее, жители Раякоски подкармливают животное, хотя сотрудники заповедника «Пасвик» очень просят это не делать.

- Как же лису не подкармливать? Она же не от хорошей жизни у поселка ходит, помощи ищет. В проволоке запутанная. Помог бы заповедник ее освободить, жалко смотреть на нее, мучается только, - написала в группе заповедника Александра Круковская.

Но специалисты говорят, что такая жалость опасна:

- Лиса не помощи ищет, а еды. До этого она жила в лесу и самостоятельно добывала себе пищу. Лисица- разносчик чесотки и бешенства, есть риски для домашних животных и жителей. Подкармливая зверя, вы навсегда лишаете его возможности добывать себе пищу самостоятельно. Проволока на лисице это - капкан, в который попала лисица, когда была еще щенком. Капкан был установлен в лесу человеком, с целью охоты. Освобождением животного мы попытались заняться, но, к сожалению, животное проявляет агрессию и это небезопасно, - рассказали в «Пасвике».

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