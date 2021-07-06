Погода в Мурманской области на 7 июля 2021 года: до +32 градусов и грозы

Погода обещает быть жаркой. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Заполярье продолжает царить жара. Так, в компанию 30 градусам добавятся еще и грозы. Интересно, когда может будет не ощущать себя, как расплавленный сырок?

- 7 июля в Мурманской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13+23, днем +23+28, на западе и в центральных районах +30+32 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

8 июля ожидается влияние циклона с центром на юго-западе Баренцева моря: днем пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, преобладающая температура воздуха составит +22+27 градусов.

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