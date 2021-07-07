В Мурманске разыскивают подозреваемых в совершении преступлений

Полиция ищет мужчины, подозреваемых в причастности к краже. Фото: скриншот видео

УМВД России по Мурманской области разыскивает мужчин, подозреваемых в воровстве. К счастью, они попали на видеокамеры и запись есть в открытом доступе.

Одна из них зафиксировала двух человек, возможно, причастных к краже вещей из подвала жилого дома на улице Старостина, вторая видеокамера сняла мужчин в одном из городских отелей. Там тоже пропали вещи.

- Очевидцев преступлений, а также тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых мужчин, просьба позвонить по телефону 8 902 135-77-05, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске появится машина для пересадки деревьев. Зеленые насаждения будут пересаживать вместе с корневой системой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru