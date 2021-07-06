В Абрам-Мысе из пожара в пятиэтажном доме спасли четырех человек

Причина пожара устанавливается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Абрам-Мысе спасатели тушили серьезный пожар, который случился в пятиэтажке. Языки пламени объяли одну из квартир.
- 6 июля в 9.13 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, микрорайон Абрам-Мыс, переулок Охотничий, дом 21. При пожаре в одной из комнат квартиры сгорела мебель и личные вещи на площади 10 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Четырех человек огнеборцы спасли, трех из них передали медикам скорой помощи. К счастью, госпитализация жителям не потребовалась. На месте работало три пожарно-спасательных подразделения - 15 человек личного состава, 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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