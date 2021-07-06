В Мурманске беременную женщину с ребенком довела до слез и выгнала кондуктор троллейбуса

После случившегося женщина обратилась в АО "Электротранспорт". Фото: Олег ФИЛОНОК

5 июля в мурманском троллейбусе №4 произошла неприятная ситуация: женщину на девятом месяце беременности с ребенком выгнала кондуктор из-за того, что пассажирка не оплатила провоз детского велосипеда.

- Кондуктор орала на меня на весь троллейбус, наступая мне на ноги. Довела до слез. В итоге выгнала нас, я была просто в шоке. Мы вышли и пересели благополучно на следующий троллейбус, где даже слова не сказали про велосипед. Когда же закончится это хамство со стороны кондукторов? - пожаловалась северянка в паблике "Черный список Мурманск", пожелав остаться анонимной.

После случившегося женщина обратилась в АО "Электротранспорт", где должны разобраться в ситуации. Однако, как уточнил "КП-Мурманск" гендиректор компании-перевозчика Сергей Коробков, правда тут отчасти на стороне кондуктора.

- Детский велосипед нужно оплачивать, если он по габаритам больше, чем описано в федеральных правилах перевозок. Для бесплатного провоза длина, ширина и высота багажа в сумме не должна превышать 120 сантиметров. Вообще, в правилах не указано, что велосипед можно провозить бесплатно. А если самокат детский, например, то разрешаем. Кондуктор в принципе была права, но хамить - недопустимо. Будем разбираться, - отметил руководитель АО "Электротранспорт".

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