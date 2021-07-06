В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 268 человек

За последние сутки 268 северян узнали о положительном результате на COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области остается напряженной: число зараженных коронавирусом все растет. По данным оперативного штаба по коронавирусу при правительстве региона от 6 июля, за последние сутки 268 северян узнали о положительном результате на COVID-19.

Лидер по числу заболевших - Мурманск (136 человек за 24 часа), следом идут Североморск Кандалакшский район ( по +18), Оленегорск (+17), Кольский район (+16). Шесть человек за сутки скончались от коронавируса.

Напомним: план вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 37%. Прививку сделали 128 тысяч северян.

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