Пункты вакцинации от коронавируса в Мурманской области: карта, где можно сделать прививку от COVID-19, появилась на портале «Наш Север»

Где сделать вакцинацию от коронавируса в Мурманской области, можно узнать на виртуальной карте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На портале «Наш Север» теперь можно посмотреть, где сделать прививку от коронавируса в Мурманской области. Специалисты создали интерактивную карту, на которой разметили все доступные пункты.

- Посмотреть прививочные пункты можно во вкладке «Карты», в категории «Пункт вакцинации от COVID-19». Список объектов был составлен Центром управления регионом совместно с региональным министерством здравоохранения, - сообщили в ЦУРе.

На данный момент в 20 муниципалитетах на базе медучреждений, подведомственных региональному минздраву, работают 29 прививочных бригад. Они обслуживают население по записи.

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