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Происшествия6 июля 2021 12:25

Тело утонувшей на реке Лавна девочки нашли на глубине четырех метров

Подростка пытались спасти ее друзья
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Информацию об утонувшей девочке передали спасателям Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра.

Информацию об утонувшей девочке передали спасателям Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 5 июля на реке Лавна в Кольском районе произошла беда. Как ранее сообщала "КП"-Мурманск", здесь утонула 13-летняя девочка.

Вместе с друзьями она пошла купаться к реке у дома №10 в Междуречье. Компания состояла из пяти человек.

- Находясь в воде на расстоянии примерно 3 метра от берега, пострадавшая начала тонуть. Находящиеся рядом с ней несовершеннолетние пытались ее спасти, однако самостоятельно сделать этого не смогли, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Информацию об утонувшей девочке передали спасателям Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра. Они нашли тело на глубине четырех метров. Следователи проводят доследственную проверку.

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