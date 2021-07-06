Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 июля 2021 года составило 1353 человек

За сутки выявили 268 случаев заражения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 июля 2021 года составило 1353 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 6 человек.

За сутки выявили 268 случаев заражения. Антирекорд был поставлен 2 декабря 2020 года - 290 человек за сутки. Количество заболевших продолжает стремительно расти изо дня в день. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 55 433 человека.

Напомним: план вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 37%. Прививку сделали 128 тысяч северян.

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