В Раякоски медведь гулял вместе с собаками

Косолапый в Раякоски с мокроносыми подружился, ведь на то были причины. Фото: Скриншот видео

Сотрудники заповедника «Пасвик» сняли на видео медведя, который гулял у КПП «Раякоски». Причем по дороге он шел не один, а в компании собак. Напомним: на прошлой неделе стало известно, что в Североморске-3 медведь съел собаку у военных. Но косолапый в Раякоски с мокроносыми подружился, ведь на то были причины.

- Молодая особь разгуливала по дороге вместе с бродячими собаками, которых много лет там прикармливают местные жители, несмотря на наши просьбы этого не делать, - рассказали в заповеднике «Пасвик».

Его сотрудники очень просят северян не кормить животных, не оставлять съедобный мусор в лесу и где-либо.

- У дикого зверя формируется устойчивая связь, что доступная пища связана с человеком. Именно поэтому человек сам провоцирует несчастные случаи, - продолжают специалисты. - Обращаем внимание жителей пос. Раякоски на то, что все правила касаемо подкормки распространяются не только на медведей. Мы знаем, что около месяца по поселку и окрестностям бродит лисица, которую тоже подкармливают.

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