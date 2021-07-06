Рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная» завершится в 2022 году

Рекультивация пометохранилища закончится в 2022 году. Фото: правительство Мурманской области

Пометохранилище уже не работающей птицефабрики "Снежная" называли экологической бомбой замедленного действия. Скопившиеся за время работы предприятия отходы находили в водоохранной зоне. Они грозили попасть в реку Тулому.

В правительстве Мурманской области взяли курс на рекультивацию этого места в рамках нацпроекта "Экология", которую рассчитывали провести в три года. На объекте будет работать высокотехнологичная установка для откачки и очистки ила. Она уже прошла испытания и скоро приступит к откачке верхнего слоя воды (все содержимое пометохранилища разделено на твердую фракцию и воду).

- Были проблемы с подрядчиком два года назад, этого подрядчика выгнали, проведен новый конкурс, и сейчас мы видим, что работы ведутся в соответствии с четким графиком, темп меня радует. К концу 2022 года эта проблема должна быть полностью решена, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Очищенную воду сольют в протекающий поблизости ручей Земляной, а твердые отходы отправятся на полигон для захоронения. На завершающем этапе рекультивации на площадке появится грунт, а затем трава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подготовка площадки для рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная» в Мурманской области подходит к концу. 200 тысяч тонн куриного помета очистят и обеззаразят (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru