Погода в Мурманске 6 июля 2021 года: жара до +32

Из-за такой парилки в регионе установлен пятый, максимальный, уровень пожарной опасности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В понедельник, 5 июля, в Мурманскую область пришла жара, к которой северяне не очень привыкли. Стоять она будет как минимум три дня.

- 6 июля ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +15 +20°, днем +23+28°, на западе и в центральных районах +30+32°, - сообщили в областном гидрометцентре.

Из-за такой парилки в регионе установлен пятый, максимальный, уровень пожарной опасности.

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