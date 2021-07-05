Андрей Чибис поручил скорее разобраться с памятником ярусолову "Онега"

В администрации города отметили, что в конце июля состоится новая встреча с семьям, которым предложат эскиз будущего памятника и концепцию его воплощения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С момента трагедии в Баренцевом море, где почти в 40 километрах от Новой Земли затонул ярусолов "Онега" прошло полгода. Все это время семьи 17 погибших моряков надеюсь, что появится мемориал, к которому они могут приходить и класть цветы. Ведь тела моряков так и не нашли.

Но вопрос с памятником решается непросто. То его предлагают сделать на городском кладбище, а родные хотели бы видеть его в самом Мурманске, то власти города-героя говорят ждать пять лет с момента трагедии, то предлагают сделать общий памятник всем погибшим рыбакам без упоминания конкретных имен.

Родственники, замученные отсутствием информации, обратились к губернатору, чтобы попросить его заступничества.

- Я вижу обращения родных моряков с "Онеги", надо разобраться, почему это все тянется. Так быть не должно, - отметил на оперативном совещании Андрей Чибис.

В администрации города отметили, что в конце июля состоится новая встреча с семьям, которым предложат эскиз будущего памятника и концепцию его воплощения. А уже родственники решат, нравится им или нет.

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