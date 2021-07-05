Новая фауна Мурманска: тритоны, пауки, муравьи, змеи и гигантские улитки

Фото: Екатерина Сиваченко / vk.com/sivachenochka

Мурманчане решили начать понедельник с позитива и стали делиться в соцсетях фотографиями своих питомцев. Среди них и водные тритоны, и крупные вараны и гигантские, размером с ладонь, улитки. Алексей Хохлов поделился фотографиями тритона Сени.

Фото: Алексей Хохлов / vk.com/murmanskgroup

- Привезли его из Краснодара, теперь он уже с 2017 года является членом семьи Алексея, - сообщает паблик "Мурманск".

Фото: Ира Андриянова / vk.com/id89721289

Кто-то держит дома мадагаскарских руконожек айе-айе, кто-то баклана и кормил его рыбой и мясом. Больше всего, конечно, котов и собачек, но попадаются ежи, пауки и даже муравьиные фермы.

Фото: Ирина Бегунова / https://vk.com/id16615254

Фото: Лариса Машкина / vk.com/id82553033

Фото: Марьяна Грезнова / vk.com/marinagrez

Фото: Evgenija Sergeevna / vk.com/id533595120

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске появится машина для пересадки деревьев. Зеленые насаждения будут пересаживать вместе с корневой системой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru