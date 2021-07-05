За сутки от ковида умерли еще 5 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 июля 2021 года составило 1347 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 5 человек.

За сутки выявили 271 случай заражения. Количество заболевших продолжает стремительно расти изо дня в день. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 55 165 человек.

Больше всего COVID-19 болеют в Мурманске (+137 случаев, всего 27617). На втором месте Североморск (+26, всего 5026). Тройку замыкает Кандалакшский район (+17, всего 3719).

Напомним: в Мурманской области зафиксированы индийский, британский и южноафриканский штаммы коронавируса. В регионе разворачивают новые койки под ковидных больных.

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