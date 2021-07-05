В ремонт детского сада на улице Новое Плато в Мурманске вложили 42 миллиона рублей

Сейчас в саду проходит внутренний ремонт помещений, замена сантехник. Фото: администрация Мурманска

В детском саду №50 на улице Новое плато в Мурманске идут преображения. В ремонт корпуса дошкольного учреждения и реконструкцию теплоснабжения вложили 42 миллиона рублей.

Как рассказал глава администрации областного центра Евгений Никора, работы здесь начались в конце мая и, согласно графику, должны завершиться к осени.

- Сейчас проходит внутренний ремонт помещений, замена сантехники, замена внутридомовой сети. Мы понимаем, что 42 миллиона рублей не просто выполнить до нового учебного года, но это нужно сделать обязательно. Я уже увидел, что темпы приличные, - поделился с информагентством Nord News Евгений Никора.

А благодаря новой системе теплоснабжения в детском саду можно будет регулировать температуру воздуха. Таким образом и детям комфортно, и экономия миллионов рублей для комитета по образованию.

Между тем, глава города Андрей Сысоев обратил внимание, что этот детсад отличается от остальных тем, что он был первым, где выполнили программу «Дорога в школу».

- Этот детсад особенный, почти у 25% детей здесь есть определенные проблемы со здоровьем, в том числе с опорно-двигательным аппаратом, и в 2011 году родители и руководство обратились в администрацию за комфортным подъездом к детсаду, потому как родителям приходилось порой буквально нести детей на руках. Был сложный процесс, мы разбирались с земельным участком, это был первый проект в программе, который потом переродился в муниципальную программу, - рассказал Андрей Сысоев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске проверили ремонт дорог по нацпроекту. Ход работ исследовали на улице Капитана Буркова и на дороге от проспекта Героев-североморцев до улицы Адмирала флота Лобова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru