В Мурманской области с ЕГЭ удалили четырех человек

В аудиториях установили систему видеонаблюдения для контроля онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июля в Мурманской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. Итоговые задания по школьным дисциплинам решали 3,5 тысячи выпускников.

В этом году в 31 пункте проведения экзамена использовалась новая технология получения экзаменационных материалов – через защищенные интернет-каналы. В аудиториях, где шли экзамены, установили систему видеонаблюдения для контроля онлайн, а в отдаленных уголках наблюдение велось очно. Всего наблюдатели выявили четыре нарушения на ЕГЭ.

- Одного человека удалили за наличие мобильного телефона, еще трех - за шпаргалки, - рассказала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

В этом году также обязательно соблюдались санитарные правила. В пунктах проведения ЕГЭ проводили термометрию и обработку рук на входе, участников рассаживали за партами по одному человеку, в местах общего пользования установили санитайзеры, а во всех аудиториях – приборы для обеззараживания воздуха. Также все были в масках.

13 выпускников региона показали высший результат в 100 баллов: 8 участников из Мурманска, 2 – из Апатитов, по одному – из Кировска, Видяево и Ковдорского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две школы Мурманской области одержали победу на всероссийском конкурсе. Дипломы получили мурманская гимназия №2 и школа №269 ЗАТО Александровск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru