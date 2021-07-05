Житель Мурманска оплатил 219 штрафов по двойному тарифу после ареста любимой Infiniti

После оплаты штрафов машину хозяину вернули. Фото: Рамиль Галиев

Судебные приставы нашли "ахиллесову пяту" у жителя Мурманска и арестовали его машину INFINITI QX50. После этого водитель оплатил 219 штрафов ГИБДД на общую сумму 130 000 рублей.

- Мужчина превышал допустимую скорость движения, ездил не пристегиваясь ремнем безопасности и мер для погашения штрафов не предпринимал. Тем самым все то время, пока он копил штрафы, подвергал себя и других участников дорожного движения опасности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Наличие машины приставы обнаружили по документам, а физически нашли в ходе рейда по дворам. Для этого им понадобился аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Любимая игрушка штрафника нашлась на автостоянке в одном из районов города. Ее тут же арестовали и изъяли.

Это и стало мощным стимулом для мурманчанина. Он сразу же погасил все штрафы, а еще оплатил исполнительский сбор за каждый штраф по 1 тысяче рублей за каждый.

- Сверху к общей сумме штрафа он доплатил 219 000 рублей. По закону, если штраф не оплачивается в течение двух месяцев и взыскивается в принудительном порядке, к нему полагается исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1000 рублей, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

После оплаты штрафов машину хозяину вернули.

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