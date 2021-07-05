Пенсионерка из Апатитов перевела мошенникам полмиллиона рублей

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах пенсионерка поверила мошенникам на 480 тысяч рублей. Они позвонили по телефону и напугали женщину, якобы кто-то оформил кредит на ее имя. Для того, чтобы сохранить деньги злоумышленники, предложили ей странную схему - оформить кредит на эту же сумму и перевести деньги в безопасные банковские ячейки.

- Введенная в заблуждение апатитчанка, следуя указаниям злоумышленницы, оформила кредит на указанную сумму и через банкомат, расположенный в одном из торговых центров города, перевела несколькими операциями на указанные номера мобильных телефонов все денежные средства, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

После всех транзакций женщина поняла, что стала очередной жертвой обмана. Полиция начала проверку и выяснила, что такой же абонентский номер использовался в похожих схемах обмана в других регионах России.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Максимальный срок наказания - лишение свободы на срок до шести лет.

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