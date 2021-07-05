Связь с Севером: Владимир Меньшов успел поработать в Мурманской области и Карелии

Владимир Меньшов бывал в северных краях. Фото: Иван Макеев

На 82-году жизни покинул мир известный кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, снявший всеми любимые фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Как сообщили в "Мосфильме", умер он от последствий коронавируса.

Весной прошлого года Владимир Меньшов приезжал в Мурманск на денек. Об этом упоминали журналисты "Мурманского вестника". Он принимал участие в съемках сериала "Иван" вместе с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой. Возможно, кому-то из северян удалось получить его автограф или совместную фотографию.

Также лауреат премии "Оскар" заглядывал в Карелию, ведь там, в Медвежьегорске, снималась комедия "Любовь и голуби". Что ж, любовь к Северу наверняка была в сердце режиссера.

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