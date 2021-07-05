Специалисты по поиску работы рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Мурманской области

Большая доля высокооплачиваемых вакансий - в сфере транспорта и логистики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По статистике средняя зарплата в Мурманской области составляет около 68 тысяч рублей. Но некоторые работодатели предлагают заработок в два-три, а то и четыре раза больше этой суммы.

Так, за минувший июнь в регионе появилось более 70 вакансий с зарплатой от 165 тысяч рублей.

- Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в сфере транспорта и логистики (31%), на втором месте - сфера строительства и недвижимости (20%), на третьем месте - сфера продаж (15%), - рассказывают специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter.

В прошлом месяце северянам предлагали зарплату от 300 тысяч рублей. Вакансия - старший механик на судне Арктического морского пароходства. Аналогичная зарплата у стоматолога в мурманской медицинской клинике.

Чуть менее "дорогая" вакансия есть у туристического комплекса. Там ищут шеф-повара с зарплатой от 180 до 220 тысяч рублей на руки. А ИТ-команда Fullstack Java нуждается в разработчике и предлагает зарплату от 172 600 до 185 000 рублей. Также компания по изготовлению памятников готова платить от 150 тысяч рублей резчику по камню.

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