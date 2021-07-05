План вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 37%

128 тысяч жителей Мурманской области сделали прививку от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 июля число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области составило 249 человек. Министр здравоохранения Дмитрий Панычев отметил, что система здравоохранения регионом работает с кратно выросшей нагрузкой.

- Всего дополнительно введена 831 ковидная койка, в том числе 189 на прошлой, всего их 1212, 934 с кислородом и 89 с ИВЛ. Стало больше на 9 бригад скорой помощи, работающих с больными с коронавирусом, всего их 23, и на 8 до 19 увеличено количество патронажных бригад, - сообщил Дмитрий Панычев.

В Мурманской области сделано свыше миллиона ПЦР-тестов, 250 тысяч результатов пришли по СМС. Для вакцинации работают 29 бригад, в том числе три выездные в торгово-развлекательных центрах Мурманска.

- Всего привито 128 тысяч северян, что составляет 37% от плана, - отметил профильный министр.

Губернатор поручил главам муниципалитетов продумать, как помочь медикам, на которых сейчас легла дополнительная нагрузка.

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