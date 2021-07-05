Мурманская область станет первым регионом России с электронными паспортами дорог

Все дороги Мурманской области оцифруют для наблюдения за их состоянием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская область станет первым регионом России, в котором будет вестись непрерывная диагностика состояния дорог. Для этого в Заполярье привезли современную технику, которая оцифрует полотно.

- Это нужно для того, чтобы стало понятно, какие участки надо отремонтировать. Не только по жалобам водителей, но и по реальному состоянию. Цифровые паспорта дорог будут в базе, чтобы мы следили, как они содержатся и оперативно ремонтировали, - сообщил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Также регион получил дополнительные 100 миллионов рублей из федерального центра на ремонт дорог, министру дорожного хозяйства поручено оперативно провести закупки.

- Проблем много, в том числе в Мурманске, - отметил губернатор.

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