В Мурманской области зафиксированы индийский, британский и южноафриканский штаммы коронавируса

Северян просят не забывать об ограничительных мерах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Мурманской области, отвечая на вопросы северян в рамках прямой линии на телеканале "Россия 24", затронул животрепещущую тему коронавируса. Глава региона отметил, что ситуация стала очень напряженной.
- Вирус стал существенно тяжелее, он мутирует. В Мурманской области присутствуют несколько штаммов - индийский, британский и южноафриканский, - рассказал Андрей Чибис.
В регионе разворачиваются новые койки под ковидных больных, врачи работают не покладая рук. Всех северян просят не забывать об ограничительных мерах, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним: в Мурманской области оформить согласие на вакцинацию можно заранее. Новый сервис внедряют для сокращения сроков ожидания в очереди на прививку.
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