В Кандалакшском заливе сняли на видео кита-белуху

Кандалакшане плыли на сапах и заметили кита.
Жителям Кандалакши повезло увидеть кита-белуху - северяне запечатлели завораживающее зрелище на видео. Морской зверь плавал совсем на поверхности Кандалакшского залива, периодически уходя на глубину, грациозно взмахивая хвостом.
- Катались на сапах, "поймали" кита. Как вам такой улов? - иронично отметил кандалакшанин Антон Королев на личной странице в соцсетях.
По словам специалистов, взрослые особи белухи употребляют примерно 15 килограмм рыбы в сутки. А еще эти киты способны спиной пробивать лед толщиной в 4-6 сантиметров и умеют плавать на спине и задом на перед. Живут белухи от 30 до 40 лет.
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