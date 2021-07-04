Губернатор Мурманской области: "Ситуация с коронавирусом стала очень напряженной"

Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках прямой линии на телеканале "Россия 24" рассказал о коронавирусной обстановке в регионе. По его словам, ситуация с коронавирусом стала очень напряженной.

- У нас в регионе зафиксировано несколько штаммов. Врачи, которых нам пришлось вернуть из отпуска, работают сейчас на пределе. Люди болеют тяжелее и более продолжительный срок. У врачей слезы на глазах, которые лечат ковидных пациентов, - отметил Андрей Владимирович.

Губернатор подчеркнул, что некоторые северяне не соблюдают ограничения, а потом много людей попадают в больницы с COVID-19. Жителей Мурманской области просят не забывать о масочной режиме и соблюдении социальной дистанции.

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