В Мурманске из пожара в доме на улице Декабристов спасли человека

Пожар тушили 13 человек. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В минувшую субботу вечером в трехэтажке на улице Декабристов в Мурманске произошел серьезный пожар. На место происшествия выезжали спасатели.

- 3 июля в 19.05 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: улица Декабристов, дом №22. Языки пламени объяли одну из квартир. В результате происшествия в жилой комнате сгорели вещи личного обихода, квартира закопчена по всей площади, оплавлены оконные рамы. Одного человека спасли, четырех эвакуировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После смертельных пожаров в аварийном доме на улице Калинина в Мурманске возбудили уголовное дело. В огне погибли трое бездомных и пострадали дети (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru