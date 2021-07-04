Уроженка Оленегорска успешно выступает за Россию на Уимблдонском теннисном турнире

В Оленегорске девушка прожила всего полтора года, а затем перебралась в Италию. Фото: tennis-russia.ru

Уроженка Оленегорска Людмила Самсонова вышла в четвертый круг международного теннисного турнира в Уимблдоне, который проходит в пригороде Лондона. Девушка обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась чуть более двух часов.

Бывшая жительница Оленегорска впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира Большого шлема. С учетом выступления в Берлине 22-летняя россиянка выиграла 10-й матч подряд. Будем надеяться на ее дальнейшие победы!

- Людмила родилась в Оленегорске. Прожила, правда, здесь всего всего полтора года. Ее отец - профессиональный игрок в настольный теннис Дмитрий Самсонов выступал за туринский клуб «Ферентино», и семья переехала в Италию. В Оленегорске до сих пор живет дедушка спортсменки, экс-тренер по настольному теннису, Андрей Андреевич Самсонов, - сообщили в паблике "ВидеоОленегорск".

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