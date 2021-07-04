За сутки погибли еще 5 человек от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 июля 2021 года составило 1342 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 5 человек.

За сутки выявили рекордные за последние месяцы 249 случаев заражения. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 54 894 человека.

Напомним: в Мурманской области ищут автоволонтеров для помощи медикам. Ситуация с коронавирусом вновь стала напряженной.

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