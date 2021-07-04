Мурманск ждет тропическая жара

Во вторник и четверг не исключены ливни с грозами. Фото: Олег УКЛАДОВ

На следующей неделе в Мурманске станет еще жарче, чем было. Как сообщают синоптики, антициклон, который уже прочно обосновался у нас в регионе , готовится закинуть теплые воздушные массы со Скандинавии.

- В понедельник, 5 июля, вместе с малым количеством облачности и все еще высоким солнцем, температура воздуха может достичь отметки в +30. Жара сохранится 3-4 дня, температура - в диапазоне +25...+30 градусов, - рассказали в паблике "Погода в Мурманске". Во вторник и четверг не исключены ливни с грозами, а к концу недели антициклон сместится южнее, как это было в конце июня. Температура опустится к более привычным +15...+20.

Напомним: с 3 по 11 июля в Мурманской области действуют ограничения на пребывание в лесу. Метеорологи прогнозируют ухудшение пожароопасной ситуации.

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