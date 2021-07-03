МЧС предупреждает об ограничении движения на дороге на Заполярный

Перекрываться будет 1540 километр, и как обещают строители, не более, чем на 45 минут Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 05 по 09 июля в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 будет перекрываться движение по дороге в сторону Заполярного. Перекрываться будет 1540 километр, и как обещают строители, не более, чем на 45 минут. Там будут проходить буровзрывные работы.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует:

- Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте; при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах; принять меры для обеспечения своей безопасности при нахождении в пути, - сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

Всю информацию о состоянии дорог можно узнать на сайте ГОКУ «Мурманскавтодор» или уточнить в диспетчерской по телефону (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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