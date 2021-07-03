В Мурманске остановочный комплекс зафиксировал температуру воздуха в 42 градуса

Главное теперь, чтобы не решили, что у нас тут курорт и полярки не отобрали. Фото: Паблик "Мурманск"

В Мурманске сейчас как на курорте - остановочный комплекс рядом с кинотеатром "Мурманск" зафиксировал температуру воздуха +42С. При этом, по данным метеостанции в городе всего +21 градус Цельсия, а ночью будет всего +13. Ближе к+30 градусам мы доберемся лишь понедельнику.

Читатели сообщают, что у МГТУ такой же термометр показывает +33, кто-то предположил, что это суммарная температура за два дня, а кто-то выложил фотографию с +50 на такой же остановке.

- Нагревается через стекло от прямых солнечных лучей, - написала Вера Калинина в паблике "Мурманск".

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