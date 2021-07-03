В Мурманской области систематизировали все каналы связи с медицинским учреждениями

Министерство здравоохранения Мурманской области подготовило справочник телефонов, по которым можно связаться со всеми больницами и поликлиниками Мурманской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Мурманской области подготовило справочник телефонов, по которым можно связаться со всеми больницами и поликлиниками Мурманской области.

- Перечень включает номера телефонов, сервисы на официальных сайтах и мессенджеры. Номера и ссылки в документе указаны с разбивкой по населенным пунктам, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Перечень можно найти по ссылке к новости или на сайте Мурманского оперативного штаба в разделе «Методические документы (разъяснения)».

Нам же остается надеяться, что помимо единого справочника, который безусловно очень поможет людям, произойдет самое главное - эти каналы связи не будут держать абонентов по часу в телефонной очереди, а позволят действительно оперативно решать наболевшие вопросы.

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