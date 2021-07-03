В Мурманской области систематизировали все каналы связи с медицинским учреждениями

Министерство здравоохранения Мурманской области подготовило справочник телефонов, по которым можно связаться со всеми больницами и поликлиниками Мурманской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Министерство здравоохранения Мурманской области подготовило справочник телефонов, по которым можно связаться со всеми больницами и поликлиниками Мурманской области.
- Перечень включает номера телефонов, сервисы на официальных сайтах и мессенджеры. Номера и ссылки в документе указаны с разбивкой по населенным пунктам, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
Перечень можно найти по ссылке к новости или на сайте Мурманского оперативного штаба в разделе «Методические документы (разъяснения)».
Нам же остается надеяться, что помимо единого справочника, который безусловно очень поможет людям, произойдет самое главное - эти каналы связи не будут держать абонентов по часу в телефонной очереди, а позволят действительно оперативно решать наболевшие вопросы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области потеплеет до +26 градусов. В регионе ожидается IV региональный класс пожарной опасности (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru