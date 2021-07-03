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Общество3 июля 2021 15:25

Юные фотографы из Мурманска вышли в финал всероссийского конкурса

Детский фотоконкурс "Берега" проводит соревнования мастерства среди клубов
Вера СЛОНСКАЯ
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«Детские Берега» –это клубный конкурс. Соревнования проходят между студиями, где занимаются ребята до 18 лет

«Детские Берега» –это клубный конкурс. Соревнования проходят между студиями, где занимаются ребята до 18 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето не повод уходить на трехмесячные каникулы, особенно когда есть любимое дело. Ярослав Сибиленко и Денис Абрамов посещают фотостудию "Мурманск" меньше года, входят в подготовительный состав студии и тем не менее не побоялись отправить свои работы на всероссийский конкурс "Детские Берега".

«Детские Берега» –это клубный конкурс. Соревнования проходят между студиями, где занимаются ребята до 18 лет. А медали получают все авторы, которые помогли победить своему клубу. В члены жюри конкурса в этот раз входят вице-президент творческого союза "Фотоискусство" Сергей Майоров, член Союза фотохудожников России Николай Середа и заслуженный художник PHOTOART, EFIAP Андрей Сучков.

- Это хороший результат, особенно с учетом того, что ребята посещали студию меньше года, - отметила руководитель фотостудии «Мурманск» Елена Коваленко.

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