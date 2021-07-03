Юные фотографы из Мурманска вышли в финал всероссийского конкурса

«Детские Берега» –это клубный конкурс. Соревнования проходят между студиями, где занимаются ребята до 18 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето не повод уходить на трехмесячные каникулы, особенно когда есть любимое дело. Ярослав Сибиленко и Денис Абрамов посещают фотостудию "Мурманск" меньше года, входят в подготовительный состав студии и тем не менее не побоялись отправить свои работы на всероссийский конкурс "Детские Берега".

«Детские Берега» –это клубный конкурс. Соревнования проходят между студиями, где занимаются ребята до 18 лет. А медали получают все авторы, которые помогли победить своему клубу. В члены жюри конкурса в этот раз входят вице-президент творческого союза "Фотоискусство" Сергей Майоров, член Союза фотохудожников России Николай Середа и заслуженный художник PHOTOART, EFIAP Андрей Сучков.

- Это хороший результат, особенно с учетом того, что ребята посещали студию меньше года, - отметила руководитель фотостудии «Мурманск» Елена Коваленко.

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