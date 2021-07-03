С 3 по 11 июля в Мурманской области действуют ограничения на пребывание в лесу

В области уже ликвидировано 26 пожаров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области с начала пожароопасного сезона уже ликвидировали 26 лесных пожаров. И на данный момент улучшения пожароопасной ситуации метеорологи не обещают. Поэтому в области с 3 по 11 июля включительно вводится ограничение на посещение лесов. - В Мурманском, Кольском, Печенгском, Мончегорском, Ловозерском, Кировском, Кандалакшском, Зашейковском, Ковдозерском, Терском лесничествах действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. На это время в Мурманской области вводится особый противопожарный режим - установлено в приказе министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

При обнаружении лесного пожара северян просят звонить по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00.

Министр минприроды Мурманской области Сергей Абаринов сам лично попросил северян воздержаться от походов лес и поберечь нашу северную природу. Тем не менее, те, кто уже находится в лесу, сообщают, что идет постоянное патрулирование территорий с вертолетов, поэтому разжигать костры, в надежде на "авось" не стоит.

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