В Апатитах подростки за рулем автомобиля попали в ДТП

Подростки после ДТП разбежались врассыпную Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

3 июля около 12 часов дня в Апатитах на улице Строителей в ДТП попали два автомобиля. Красный «ВАЗ-2104» остановился перед пешеходным переходом. В этот момент в него сзади въехал «ВАЗ-21015». В машине-виновнице аварии в этот момент находились подростки.

- Подростки после ДТП разбежались в рассыпную. Водителю и пассажиру ВАЗ-2104 удалось поймать пассажирку виновного автомобиля, - сообщает Хибины.com.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и будут устанавливать обстоятельства ДТП.

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