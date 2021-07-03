Всего по области заболевших 54645 человек, 49417 выздоровело, 3891 находятся на лечении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 июля 2021 года составило 1337 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Это уже пятый день такой высокой смертности.

За сутки выявлено 228 случаев заражения. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 54 654 человека. В Мурманске заболевших 27354 (+114), в Североморске 4978 (+24), в Кандалакше 3582 (+10). Появились случаи заражения в Терском районе +2, в Ловозере +1. За время пандемии меньше всего зарегистрировано случаев в ЗАТО Заозерск - 3.

Всего по области заболевших 54645 человек, 49417 выздоровело, 3891 находятся на лечении.

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