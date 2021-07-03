В Апатитах у пьяной матери изъяли детей

Одного ребенка отдали в Дом ребенка, старшего - в социальный приют Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Апатитах изъяли детей у неблагополучной матери. В 2017 году про этому семью уже писали и даже выпускали сюжет на Youtube-канале. Тогда нетрезвая мама вышла погулять с годовалым ребенком на улицу и оказала сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались забрать ребенка у еле стоящей на ногах женщины. Сейчас история повторилась, но с другим раскладом.

3 июля около часа ночи жители дома на улице Московская, 2а вызвали полицию: в одной и квартир было много пьяных взрослых и плакали дети. Перед полицейскими предстала неприятная картина: та самая мама, двое несовершеннолетних детей, один совершеннолетний, но к счастью трезвый, и отец одного из детей, во всяком случае, он так сам утверждал. Еще один малыш ночевал в этот день в другом месте. Взрослые были пьяны, а их компаньоны по распитию спиртных напитков покинули квартиру сразу, как узнали, что приедут полицейские. - Детей у матери изъяли. Младшего в дом ребенка, пятилетнего - в социальный приют, - сообщает «Хибинформбюро». На саму хозяйку квартиры составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Когда закончится полицейская проверка, станет ясно, какая судьба ждет всю эту семью.

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