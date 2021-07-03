Мошенники заблокировали банковские счета у жительницы Мурманска

Женщина трижды не поверила мошенникам, и они заблокировали ее счета Фото: Борис КУДРЯВОВ

Северянка Ирина Зайцева не поверила телефонному звонку из якобы правоохранительных органов. Мужчина представился сотрудником полиции из Москвы. Он предложил ей прийти в местное отделение и дать показания в отношении человека, который по доверенности от ее имени пытался взять кредит в Москве. Женщина отказалась разговаривать, после чего ей перезвонил тот же человек, но уже с другого номера. Уверял, что может доказать, что он не мошенник. Ирина снова отказалась продолжать разговор.

- Он позвонил в третий раз, сообщил, что можно проверить по базам данным в сети номер телефона, по которому он звонит, чтобы убедиться, что это официальный номер сотрудников МВД. И также он сказал, что он понял, что я не собираюсь сотрудничать, поэтому на меня будет наложен штраф и в целях безопасности сейчас заблокируют все мои расчетные счета, - рассказывает Ирина Зайцева агентству Nord-news.ru.

Бдительная северянка уточнила, каким образом они собираются блокировать счета. Ее пытались убедить, что МВД напрямую сотрудничает с Центробанком. Знания в экономике позволили женщине и в этот раз усомниться в словах абонента и прекратить разговор. Однако через час, когда она зашла в мобильное приложение, оказалось, что все ее счета действительно заблокированы. Как выяснилось потом, кто-то «сострадательный» позвонил в банк и сообщил, что женщина потеряла мобильный телефон, а потому ее карточки стоит заблокировать в целях безопасности. Разблокировать счета оказалось непросто и заняло много времени. Но женщина обратила внимание, что если даже она на какую-то долю секунды поколебалась в своей уверенности, то насколько другим людям может быть легко поверить мошенникам.

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