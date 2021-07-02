Погода в Мурманской области на 3, 4 июля 2021 года: до +25 градусов, небольшой дождь

В регионе сохранится теплая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области ожидает жаркая погода на выходных. С одной стороны хорошо, когда солнышко греет как на курортах, а с другой - опасно ходить в лес на шашлыки, так как синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

- С 3 по 5 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы на выходных +18+25 градусов, 5 июля +23+28, на западе области местами до +30, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Так что запасаемся вентиляторами и прохладной водичкой.

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