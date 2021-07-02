На кладбище Мурманска машина врезалась в надгробия

Машина получила незначительные повреждения, также в нетоварном виде теперь сами мемориалы. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

На городском кладбище Мурманска произошло нетривиальное ДТП. Водитель Kia не справился с управлением и врезался в надгробия, которые стояли у мастерской.

Машина получила незначительные повреждения, также в нетоварном виде теперь сами мемориалы. Автовладелец не пострадал, разве что морально. Теперь ему придется не только ремонтировать свою иномарку, но возмещать ущерб за порчу товара мастерской.

Напомним: в Кандалакше автомастер угнал автомобиль клиентки и попал в ДТП. Мужчина снес дорожное ограждение и разбил машину.

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