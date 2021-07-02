Автомобилиста из Мурманска оштрафовали за выдуманный угон своей машины

В судебном заседании водитель полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, который выдумал угон своего авто. Его обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 306 УК РФ.

- Установлено, что мужчина сообщил полицейским заведомо ложные сведения о совершенном угоне своего автомобиля, чтобы избежать административной ответственности за передачу управления человеку, совершившему ДТП, - сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании водитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Учитывая участие молодого человека в благотворительности, содействие полиции в расследовании преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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