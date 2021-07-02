10 кустов малины и куст ивы обошлись жителю Мурманска в 122 тысячи рублей

Мужчина уничтожил и повредил кусты малины, за что его наказали рублем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2019 году обнаружил, что один из жителей города, обустраивая дорогу к своему дому, вырубил 10 кустов малины и куст ивы, а еще 4 куста малины повредил.

Зеленые насаждения оценили в 122 тысячи рублей, и администрация города обратилась в суд с иском о взыскании этих денег. Основная претензия города в том, что виновник проводил земляные работы по обустройству подъездных путей к дому в Ленинском округе города Мурманска без специального разрешения, ограждения строительных работ и уничтожение зелени.

- Суд удовлетворил исковые требования, взыскал в пользу муниципального образования город Мурманск в лице комитета по развитию городского хозяйства восстановительную стоимость уничтоженных зеленых насаждений в размере 122 198 рублей, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Решение пока еще не вступило в законную силу.

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