Предприниматель в Мурманске задолжал больнице 240 тысяч рублей неустойки

Компания плохо выполнила ремонт в одной из больниц Мурманска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматель в Мурманске не спешил расплачиваться за некачественные ремонтные работы. У судебных приставов на исполнении находился документ, по которому нерадивый строитель должен был 240 тысяч рублей неустойки за невыполненные работы в пользу одной из больниц города. Сам рассчитаться по долгам он не захотел, и судебный пристав наложил арест на его банковские счета.

- На следующий день предприниматель позвонил приставу узнать о причинах ареста банковских счетов. После получения разъяснений он дал поручение своему бухгалтеру перечислить денежные средства в счет погашения задолженности в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Примечательно, что помимо 240 тысяч предприниматель сверху заплатил еще 16 тысяч исполнительского сбора. А все потому, что не погасил долг добровольно.

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