Военные показали видео уничтожения мин времен Великой Отечественной войны

Военные опубликовали видео, как происходил подрыв снарядов. Фото: Скриншот видео

На прошлой неделе жителей Мурманской области предупредили о перекрытии части федеральной дороги «Кола» рядом с Заозерском. Причиной стало то, что почти пять часов там шли работы по уничтожению снарядов времен Великой Отечественной войны.

Военные опубликовали видео, как происходил подрыв снарядов. Они лежали в грунте озера в 300 метрах от дороги Заозерск - трасса "Кола". Уничтожение было эффектным: в воздух поднялся столб воды высотой несколько метров. Только вот зрителей было мало: территорию постарались очистить от случайных прохожих ради их безопасности.

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