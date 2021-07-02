В Дровяном бросили на улице двух хворающих кроликов

Кроликам нужна помощь. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Дровяном нужна помощь двум кроликам, которых кто-то бросил на произвол судьбы. Больных пушистиков нашли на пляже прохожие, они очень нуждаются в заботливых руках.

- Кролики в печальном состоянии - у одного нос разодран и второй, видимо, слепой. Может кто-нибудь заберет их? - рассказал о находке в паблике "Мурманск ДТП ЧП" мурманчанин Роман Киров.

Неравнодушные северяне уже откликнулись на кроличью беду - некоторые готовы приютить ушастых. Правда, все еще не известно, как решилась их судьба. Желающие помочь бедолагам могут написать Роману.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С острова в районе Росляково спасли брошенного в одиночестве щенка. Малышу теперь ищут новый дом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru